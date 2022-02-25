Минобороны Франции: В Европе и США ни у кого нет желания воевать с Россией

Ни у кого в Европе и Соединенных Штатах нет желания вступать в войну с Россией. Об этом в эфире радиостанции RTL заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

«То, чего мы хотим, — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

По ее словам, основной задачей сейчас является скорейшее прекращение огня на востоке Украины.

Напомним, накануне Донецкая и Луганская народная республики обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. Позже, обращаясь к россиянам, Президент страны Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации на Украине.