Флагман ВМС США отправился в Черное море для операций с партнерами в НАТО

Для совместных операции с партнерами в НАТО флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море. Информация об этом появилась в Twitter флота, передает РИА Новости.

«Mount Whitney <...> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО», — сказано в сообщении.

На борту морского судна находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО. О начале операций с целью обеспечения стабильности и безопасности в регионе командование альянса заявило в конце прошлой недели.

Также 30 октября на территорию Черного моря зашел американский эсминец «Портер», вооруженный крылатыми ракетами, за которым сейчас наблюдают силы Черноморского флота.

Глава российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на то, что действия со стороны США не подталкивают черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике.