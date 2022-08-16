Минобороны России заявило ВВС Британии о последствиях пролета самолета-разведчика RC-135

Великобритания подала заявку на пролет своего самолета-разведчика Boeing RC-135 над российской территорией. Министерство обороны РФ предупредило о возможных последствиях такой акции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — заявили в российском Минобороны.

В связи с этим в военном ведомстве подчеркнули, что все возможные последствия пролета «будут лежать исключительно на стороне» Соединенного Королевства.

Накануне Минобороны РФ рассказало, что такой же британский самолет-разведчик вошел в российское воздушное пространство в районе Кольского полуострова над мысом Святой Нос. После этого российский МиГ-31БМ вытеснил его назад, о чем сообщал «Татар-информ».

Стратегические разведывательные самолеты Boeing RC-135 состоят на вооружении ВВС США с 1963 года. Модернизированные RC-135W были приобретены Королевскими ВВС Великобритании в 2010-х годах.