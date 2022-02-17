Минобороны Британии опубликовало карту предполагаемого вторжения на Украину

Министерство обороны Великобритании опубликовало в своем Twitter’е карту предполагаемого наступления российских сил на Украину.

Сославшись на обновленные данные разведки, британское военное ведомство заметило, что «Россия сохраняет значительное военное присутствие [у границ Украины], которое может привести к вторжению без дальнейшего предупреждения».

«Ниже показано возможное направление вторжения Президента [РФ Владимира] Путина. Он всё еще может предотвратить конфликт и сохранить мир», — сказано в сообщении Минобороны Британии.

Из карты следует, что первый этап вторжения будто бы будет включать наступление с семи направлений: из белорусских Гомеля и Мозыря, а также из Железногорска в сторону Киева, из-под Белгорода, села Казанская и Ростова-на-Дону в сторону Днепра (бывшего Днепропетровска) и из Крыма в сторону Мариуполя.

Второй этап якобы будет предусматривать наступление сил из Крыма в сторону Одессы и действия из Днепра в направлении Винницы.

Сегодня же Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о высокой вероятности того, что Россия нападет на Украину в течение нескольких дней. Ранее различные западные СМИ называли разные вероятные даты гипотетической агрессии РФ против Украины.