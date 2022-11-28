Минобороны Австрии: Украина быстро погрузится в полную темноту без поддержки Запада

Украина в считаные недели останется без критически важной инфраструктуры при прекращении поддержки Запада. При этом Европе не удается «наскрести» необходимое число ПВО, чтобы обеспечить преимущество Киева, заметил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер.

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — цитируют его «Известия».

По словам специалиста, в этой ситуации требуется оперативное вмешательство, однако ВПК не сможет обеспечить необходимый объем поставок без финансовых гарантий. Кроме того, запасы оружия на Украине регулярно сокращаются — только в самом начале СВО страна потерла почти треть средств ПВО.

«Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия <...> снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что 20 из 30 государств НАТО исчерпали свои запасы оружия из-за помощи Украине.