20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы оружия из-за помощи Украине

20 из 30 стран — членов НАТО уже исчерпали свои запасы вооружения, оказывая помощь Украине. Продолжать поддержку Киева могут 10 крупных государств альянса, причем даже в больших объемах, чем сейчас. Об этом со ссылкой на представителя НАТО сообщает New York Times.

По словам источника издания, среди крупной десятки окажутся Франция, ФРГ, Италия и Нидерланды.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил альянсу, в том числе, что особенно важно, Германии, что руководящие принципы НАТО, требующие от членов хранить запасы [оружия], не должны служить предлогом для ограничения экспорта оружия в Украину. Но также верно и то, что Германия и Франция, как и США, хотят откалибровать оружие, которое получает Украина, чтобы предотвратить эскалацию и прямые атаки на Россию», — говорится в статье.

В то же время Киев требует от союзников вооружение, которое Запад не поставлял и не планирует поставлять ему. Это ракеты ATACMS большой дальности, которые могли бы поразить цели на территории России и Крыма, западные истребители, танки и более совершенные системы ПВО, заявил изданию экс-стратег по вооружениям Белого дома Марк. Ф. Канчиан.