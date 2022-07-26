Минобороны анонсировало проведение учений «Восток-2022» с 30 августа по 5 сентября

Министерство обороны РФ с 30 августа по 5 сентября планирует провести стратегические учения «Восток-2022» с участием войск Восточного военного округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации [Валерия Герасимова] проводится стратегическое командно-штабное учение „Восток-2022“», — рассказали в министерстве.

В Минобороны также заявили, что помимо сил округа к маневрам привлекут Воздушно-десантные войска, дальнюю авиацию и военно-транспортную авиацию, а также воинские контингенты других стран.

Учения должны быть организованы на 13 полигонах. Предполагается отработка «вопросов применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минобороны РФ назвало ложной информацию иностранных СМИ о проведении мобилизационных мероприятий.