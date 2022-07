Минобороны РФ назвало ложной информацию СМИ о проведении мобилизационных мероприятий

Министерство обороны РФ назвало недостоверной информацию некоторых зарубежных СМИ о проведении в России «мобилизационных мероприятий». Об этом сообщает ТАСС.

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны добавили, что к проведению специальной военной операции на Украине привлекается только часть Вооруженных сил РФ, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим [Владимиром Путиным]».

Какие именно иностранные СМИ имеются в виду, при этом не уточняется. В июне о планах объявить в России массовую мобилизацию со ссылкой на источники среди чиновников западных стран писали газеты The Guardian, The Independent и The Daily Record, а также агентство Bloomberg.