Руководитель АИР Татарстана: «На KazanForum возлагается особая ответственность»

В период западных санкций против России и роста напряженности на Ближнем Востоке на KazanForum накладывается особая ответственность за расширение и укрепление связей РФ с мусульманским миром. Об этом заявила руководитель Агентства инвестразвития Татарстана Талия Минуллина в интервью «Интерфаксу».

Она подчеркнула, что в 2024-м KazanForum пройдет в юбилейный 15-й раз. Ожидается свыше 20 тыс. гостей из более чем 80 государств. Также организаторы все больше стараются вывести форум на качественно новый уровень – с проведением межправительственных комиссий и заключением серьезных соглашений. Причем интерес к форуму со стороны других стран и международных организаций постоянно растет, и это видно по большому количеству гостей и географии стран-участников.

«Мы искренне рады, что такая важная в мировой повестке тема отношений России и стран ОИС – Организации исламского сотрудничества – находится под пристальным вниманием федерального центра», – сказала Миннулина.

В свою очередь она поблагодарила за помощь в международных коммуникациях и актуализации тематики деловой программы всех представителей федерального оргкомитета, в первую очередь вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Такая поддержка, по ее словам, помогает вывести форум на новый уровень и увеличивать его масштабы.