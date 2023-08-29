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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над акваторией Черного моря
Украинский дрон сбит самолетом морской авиации над акваторией Черного моря. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Сегодня в районе 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа», – указано в сообщении.
Ранее в оборонном ведомстве рассказали о попытке киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа в Тульской области.
В результате средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.
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