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Происшествия 29 августа 2023 12:46

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над акваторией Черного моря

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Украинский дрон сбит самолетом морской авиации над акваторией Черного моря. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Сегодня в районе 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа», – указано в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали о попытке киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа в Тульской области.

В результате средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.

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#минобороны рф
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