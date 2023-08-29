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Происшествия 29 августа 2023 07:06

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Тульской областью

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Над Тульской областью средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа.

«Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

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