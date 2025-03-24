Минниханову в КНИТУ-КХТИ показали гранату, сделанную в Чистополе и найденную на Сахалине
Раису Татарстана Рустаму Мининиханову в Казанском национальном исследовательском технологическом университете представители вузовского поискового отряда «Химик» показали гранату, изготовленную в Чистополе во время Великой Отечественной войны и обнаруженную впоследствии на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Во время осмотра экспозиции, организованной в холле здания и посвященной студентам и преподавателям КНИТУ, которые участвовали в Великой Отечественной войне, поисковики показали найденные ими личные вещи бойцов и фотографии, на которых запечатлена их работа.
«Самый интересный, наверное, экспонат – в годы войны был сделан у нас, в Чистополе. Вот эта граната. Найдена на Сахалине нашими поисковиками», – заметил один из участников поискового отряда. Рустам Минниханов изучил боеприпас и констатировал: «Да, ничего себе».
В этом году в России будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, он объявлен Годом защитника Отечества.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.