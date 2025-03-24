Минниханов осмотрел лаборатории КНИТУ-КХТИ и пообщался с поисковиками отряда «Химик»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня побывал в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ осмотрел ряд научных лабораторий и кафедр КНИТУ-КХТИ, оценил лабораторное оборудование, а также качество ремонта в некоторых учебных помещениях. Пояснения в ходе осмотра давал ректор вуза Юрий Казаков.

В холле здания была организована выставка, посвященная студентам и преподавателям КНИТУ, которые участвовали в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Представители поискового отряда «Химик» рассказали Рустаму Минниханову о своей деятельности и предметах, в том числе – личных вещах солдат, найденных во время поисковых экспедиций. Участники отряда работают в Ленинградской и Псковской областях, а также в ряде других регионов.

После этого Рустам Минниханов принял участие в совещании по вопросам дальнейшего развития КНИТУ-КХТИ, посвященном в том числе научно-технической деятельности вуза и его взаимодействию с профильными предприятиями. В мероприятии также приняли участие вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие официальные лица.