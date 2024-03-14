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Минниханову рассказали о планах возрождения Казанской духовной академии
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь. Его сопровождал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Высокие гости осмотрели территорию монастыря, некоторые объекты. Также Минниханову представили план воссоздания здания храма Николы Тульского, настоятельского и сестринского корпусов, церковно-приходской школы. В настоящее время объекты находятся в аварийном состоянии, ведутся работы по их обследованию.
Раис Татарстана поручил заняться подготовкой всей необходимой документации для проведения работ, а также определения их стоимости. «Восстановление этих объектов — дело богоугодное», — заявил Рустам Минниханов.
Затем митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поделился с ним планами по возрождению Казанской духовной академии.
Напомним, что ранее Рустам Минниханов уже рассказал, что встретился с митрополитом и обсудил планы по развитию православия в Татарстане. Перед этим он принял участие в церемонии открытия мечети в Новой Туре Зеленодольского района.
Руководитель республики отметил, что в эти дни у мусульман началась ураза, а с понедельника у православных будет Великий пост.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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