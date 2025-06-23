Минниханову показали проект реставрации дома Образцова и ход реконструкции Дома учителя

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с проектом реставрации усадьбы Образцова, расположенной по адресу: ул. Подлужная, 49, и ходом реконструкции Дома учителя. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Усадьба Образцова является объектом культурного наследия. Комплекс зданий состоит из главного здания, флигеля и служебных помещений. В последние десятилетия дом пришел в негодность. Сейчас здесь проведены комплексные инженерно-технические исследования, разработаны проекты противоаварийных мероприятий и ремонтно-реставрационных работ.

Инвестор, ООО «Мирадель», собирается приспособить историческую усадьбу в гостевой дом и кафе. Рустам Минниханов одобрил представленный ему проект.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Затем Раис РТ побывал в реконструируемом Доме учителя. Из-за аварийного состояния фундамента и стен, а также из-за высокого уровня грунтовых вод после обследования построенного в 1900-х годах здания было решено разобрать его с последующим восстановлением в тех же параметрах, с частичным использованием оригинального кирпича.

К данному моменту двухэтажное здание уже возведено, ведутся работы по коммунальным сетям и устройству кровли.

Рядом с Домом учителя предполагается разбить сквер. На главной площади установят памятник школьному учителю, вид которого определят по итогам творческого конкурса. В новом пространстве предполагается проводить различные мероприятия в современных форматах, открытые лектории.