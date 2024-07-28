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Минниханову на встрече с футболистами «Рубина» подарили клубную футболку
Раису Татарстана Рустаму Минниханову на встрече с игроками и тренерским штабом казанского футбольного клуба «Рубин» вручили клубную футболку с его фамилией и значок команды. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы Раис РТ назвал «Рубин» и Татарстан единым целым, пожелал футболистам успехов в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги и попросил их бороться до конца.
Накануне казанский клуб разгромно (со счетом 0:4) уступил на своем поле питерскому «Зениту» в матче второго тура РПЛ, потерпев первое поражение в сезоне.
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