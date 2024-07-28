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Спорт 28 июля 2024 11:13

Минниханову на встрече с футболистами «Рубина» подарили клубную футболку

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Минниханову на встрече с футболистами «Рубина» подарили клубную футболку
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису Татарстана Рустаму Минниханову на встрече с игроками и тренерским штабом казанского футбольного клуба «Рубин» вручили клубную футболку с его фамилией и значок команды. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы Раис РТ назвал «Рубин» и Татарстан единым целым, пожелал футболистам успехов в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги и попросил их бороться до конца.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Накануне казанский клуб разгромно (со счетом 0:4) уступил на своем поле питерскому «Зениту» в матче второго тура РПЛ, потерпев первое поражение в сезоне.

#фк рубин #Рустам Минниханов
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