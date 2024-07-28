Минниханов «Рубину»: «Главная просьба — бороться до конца»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерским штабом казанского футбольного клуба «Рубин» после разгромного поражения от петербургского «Зенита». Встреча прошла на клубной базе команды, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что в прошлом сезоне футболисты показали стабильную и уверенную игру, закрепившись в элитном дивизионе. «Футбольный клуб „Рубин“ и Республика Татарстан — это одно целое. Мы все ваши болельщики. Я хотел бы поблагодарить вас за прошлый сезон. Это огромный труд всего коллектива: игроков, тренерского состава и руководства команды», — подчеркнул он.

Раис РТ пожелал спортсменам успехов в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги. «Победы или неудачи — в любом случае мы с вами. Главная просьба — бороться до конца. Даже когда ты проигрываешь, но продолжаешь бороться — это не стыдно, это спорт. Желаю вам успешного выступления в предстоящем сезоне, интересной и продуктивной игры, а также меньше травм. Очень рад нашей встрече», — сказал он.

Президент правления ФК «Рубин» Марат Сафиуллин в ответ поблагодарил руководство республики за поддержку команды. «Очень рады, что наши встречи стали традиционными. В прошлом году в этом зале вы напутствовали нашу команду, и это дало мощный импульс успешному выступлению игроков. Мы очень рады, что вы вместе с нами, что вы живете командой, интересуетесь ее игрой. Для нас это большая ответственность», — заметил он.

«Благодаря вашей поддержке мы в прошлом сезоне не только достигли хороших спортивных результатов, но и реализовали много хороших социальных проектов. Нам есть чем гордиться. Мы реконструировали футбольные поля, строим манеж и спортивный центр. Уверен, после завершения этих проектов инфраструктура футбольного клуба „Рубин“ станет одной из лучших в Премьер-лиге», — добавил Сафиуллин.

«Настраиваем команду: мы должны показывать характер, в каждой игре биться за себя, за клуб, за республику. Мы хотим двигаться дальше, выходить на поле и играть с полной самоотдачей», — заверил в свою очередь главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Футболисты тоже поблагодарили руководство Татарстана за поддержку и создание максимально комфортных условий для игроков. Рустаму Минниханову вручили клубную футболку с его фамилией и значок «Рубина».

Накануне казанский клуб разгромно (со счетом 0:4) уступил на своем поле питерскому «Зениту» в матче второго тура РПЛ, потерпев первое поражение в сезоне. Следующий матч «Рубин» вновь проведет дома, на этот раз он сыграет против подмосковных «Химок».