Минниханову на «Нэфис Косметикс» показали образцы первой продукции завода

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время посещения компании «Нэфис Косметикс» посетил музей предприятия. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, выложив соответствующее видео.

Минниханов изучил образцы первой продукции завода, представленные в экспозиции, отметила Галимова.

Компания отсчитывает свою историю от стеариново-свечного завода братьев Крестовниковых, основанного в 1855 году. Почти сразу, в 1856-м, предприятие начало выпускать и мыло.

Видео: t.me/galimovatatarstan.