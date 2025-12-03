news_header_top
Общество 3 декабря 2025 14:18

Минниханову на «Нэфис Косметикс» показали образцы первой продукции завода

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время посещения компании «Нэфис Косметикс» посетил музей предприятия. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, выложив соответствующее видео.

Минниханов изучил образцы первой продукции завода, представленные в экспозиции, отметила Галимова.

Компания отсчитывает свою историю от стеариново-свечного завода братьев Крестовниковых, основанного в 1855 году. Почти сразу, в 1856-м, предприятие начало выпускать и мыло.

