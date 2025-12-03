Минниханов принял участие в отправке гумпомощи в Лисичанск и Рубежное

Фонд «Нэфис» направил сегодня в Луганскую народную республику 33 тонны гуманитарной помощи. Эту партию груза получат подшефные Татарстану города – Лисичанск и Рубежное. В отправке помощи принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«У предприятия сильная социальная позиция и гуманитарные инициативы», – заявил Раис РТ.

Гуманитарная колонна стартует с территории компании «Нэфис Косметикс». В Луганскую народную республику отправились 33 тонны бытовой химии первой необходимости: стиральные порошки, жидкости для мытья посуды, сухие чистящие средства, шампунь, туалетное и хозяйственное мыло. Всего в ЛНР отправили 44,6 тыс. единиц продукции на сумму 6,6 млн рублей.

Помощь жителям Лисичанска и Рубежного оказывается фондом «Нэфис» на регулярной основе. Она является частью комплексной гуманитарной программы, реализуемую с 2014 года. Всего за это время по инициативе фонда во вновь присоединенные регионы России, пострадавшие приграничные области, а также эвакуированным жителям направлено более 786 тонн гуманитарной помощи.