Минниханову на «Казаныше» представили новые девелоперские проекты Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку, организованную в рамках Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш». Мероприятие проходит в новом здании театра имени Камала на берегу озера Кабан.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Свои проекты здесь представили девелоперы, которые строят новые жилые комплексы в Казани. В частности, компания СМУ-88 показала использование умного интеллекта в инфраструктуре, «КамаСтройИнвест», «Самолет», ПИК и Glorax – миниатюрные модели строящихся домов.

Кроме того, на выставке экспонирована мебель для дворовых и парковых территорий. Ведущие вузы Татарстана и России, имеющие архитектурно-строительные направления, представили свой потенциал на стендах.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Сопровождали Рустама Минниханова мэр Казани Ильсур Метшин, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие официальные лица.

Форум «Казаныш» проходит с 6 по 8 февраля в новом здании театра имени Камала. Мероприятие представляет собой архитектурное продолжение прошлогоднего саммита БРИКС. На событие пригласили почти 400 спикеров, четверть из них – иностранцы. Тематическая программа «Единство разнообразия» включает более 115 мероприятий.