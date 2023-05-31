Минниханову доложили о предстоящем ремонте моста «Миллениум»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ряд объектов улично-дорожной сети Казани, которые подлежат ремонту или находятся в стадии строительства, осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. В частности, он побывал возле моста «Миллениум» и на участке Вознесенского тракта, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

У «Миллениума» руководителю республики доложили о предстоящем ремонте проезжей части. Работы начнутся в этом году и коснутся мостового перехода и подъездных путей. До начала работ будет разработана схема организации дорожного движения на период ремонта, а также график выполнения строительно-монтажных работ.

Далее Минниханов ознакомился с ходом строительства первого этапа Вознесенского тракта (участок от ул.Гвардейской до пр.Победы протяженностью почти 4 км). Как ранее сообщал «Татар-информ», этот участок запустят до конца года.

Глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов доложил Раису, что на следующем участке Вознесенского тракта (протяженность 8 км – от проспекта Победы до автодороги М7) в этом году будут выполнены такие трудоемкие работы, как строительство подземных пешеходных переходов и развязки с трассой М7.

Рустам Минниханов поручил следовать установленным графикам работ.

Раиса Татарстана во время осмотра сопровождали Премьер-министр республики Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.