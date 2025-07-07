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Общество 7 июля 2025 14:41

«Обожаю Раиса! Он мой краш»: участник «ИННОПРОМа» отреагировал на появление Минниханова

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Во время обхода представителями Минпромторга РФ стенда Татарстана, организованном на проходящей в Екатеринбурге выставке «ИННОПРОМ», прозвучала «неожиданное признание», связанное с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Об этом рассказала и выложила соответствующее видео руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. В ролике звучат следующие слова: «Обожаю Раиса! Лучший! Он мой краш (сленговое – человек или объект, к которому испытываешь симпатию – прим. Т-и) просто».

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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Опубликовано видео Минниханова, осматривающего Tango на ИННОПРОМе
#иннопром #Рустам Минниханов
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