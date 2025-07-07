«Обожаю Раиса! Он мой краш»: участник «ИННОПРОМа» отреагировал на появление Минниханова

Во время обхода представителями Минпромторга РФ стенда Татарстана, организованном на проходящей в Екатеринбурге выставке «ИННОПРОМ», прозвучала «неожиданное признание», связанное с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Об этом рассказала и выложила соответствующее видео руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. В ролике звучат следующие слова: «Обожаю Раиса! Лучший! Он мой краш (сленговое – человек или объект, к которому испытываешь симпатию – прим. Т-и) просто».

Видео: t.me/galimovatatarstan.