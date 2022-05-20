Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в сотрудничестве с Бахрейном

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с делегацией Королевства Бахрейн во главе с председателем Высшего совета по исламским делам Бахрейна шейхом Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Халифой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Беседа состоялась в Доме Правительства РТ. Президент Татарстана поблагодарил гостей за визит в Казань и участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

По словам Рустама Минниханова, Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в укрепление и развитие российско-бахрейнских отношений. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бахрейном», — подчеркнул он.

Фото: © tatarstan.ru

При этом Президент РТ назвал одним из перспективных направлений для взаимодействия систему исламского финансирования. Он отметил, что Бахрейн представляет собой важный финансовый центр Ближнего Востока, а Татарстан является пилотным регионом России по внедрению принципов исламского банкинга.

Упомянул Минниханов и то, что в республике уделяют большое внимание развитию халяльной индустрии. В частности, накануне на полях KazanSummit-2022 состоялось открытие международной выставки Russia Halal Expo.

«Наша республика поддерживает активные связи со странами исламского мира. Большая работа проводится по линии Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, которую я возглавляю по поручению Президента России. Мы искренне благодарны вам за членство в группе. Надеюсь на нашу продуктивную и эффективную работу в эти дни», — заключил Президент РТ.

Международный экономический форум KazanSummit в этом году проходит в преддверии масштабного празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Кроме того, сегодня в Казанской ратуше открылось 12-е заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».