Минниханов: Принятие ислама Волжской Булгарией сыграло большую роль в развитии России

Принятие ислама как единой религии народами древней Волжской Булгарии сыграло значительную роль в дальнейшей истории развития российской государственности. Такое мнение в ходе пленарной сессии международного экономического форума KazanSummit-2022 высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что нынешний форум проходит в преддверии масштабных празднований в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Это событие сыграло значительную роль в развитии нашего российского государства, привело к становлению ислама в качестве одной из ведущих религий страны. Ислам, добровольно принятый в 922 году, и сохраненный многими народами России сквозь века — это богатое наследие российских мусульман, представляющее интерес для всего мусульманского мира», — подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к участникам форума.

Отдельную благодарность Рустам Минниханов выразил в адрес Президента России Владимира Путина, который поддержал придание данному юбилею общероссийского статуса. По словам Минниханова, все это позволяет участникам саммита принять дальнейшее участие в грядущих праздничных торжествах и прочувствовать атмосферу межконфессионального и межнационального согласия, которые царят в республике и стране.

«Что касается экономики совместного потребления, это весьма интересный новый глобальный тренд. Он меняет поведение нашего населения и бизнеса к активам и ресурсам, а также стимулирует развитие цифровых платформ и экосистем», — отметил Минниханов.

Он добавил, что большой импульс развитию шеринг-экономики дала пандемия. Сейчас актуальной темой является устранение пробелов в законодательстве и государственном регулировании в сфере совместного потребления.

«Важно продолжить и системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательства по регулированию исламских финансовых инструментов, адаптации финансовых организаций к новым вызовам и условиям, изучения положительного опыта других стран в области исламской экономики, поддержки мусульманских стандартов, привлечения инвестиций и мусульманских стран в российские регионы. А также дальнейшее развитие индустрии халяль», — резюмировал Рустам Минниханов и пожелал участникам KazanSummit-2022 успешной и продуктивной работы.