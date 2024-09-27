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Минниханов заявил о необходимости модернизации Заинской ГРЭС
Компании «Татэнерго» необходимо принять соответствующие решения по модернизации генерирующих мощностей Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«В энергетике продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов», - сказал руководитель республики.
По его словам, до конца года предстоит завершить модернизацию парового котла на Казанской ТЭЦ-2 и паровой турбины мощностью 50 МВт на Казанской ТЭЦ-3.
Кроме того, продолжается работа по замене паровых турбин общей мощностью 467 МВт на Нижнекамской ТЭЦ-1. Работы должны быть завершены до 2027 года.
Минниханов отметил, что «Сетевая компания» в этом году завершит строительство подстанции на 110 кВ «Сокуры» и реконструкцию подстанции на 220 Кв «Тойма-2».
«Для надежного электроснабжения ведущих промышленных предприятий "Сетевой компании" – как системообразующей территориальной сетевой организации – необходимо обеспечить консолидацию объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих утратившим свой статус территориальным сетевым организациям», – заключил он.
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