Минниханов заявил о необходимости модернизации Заинской ГРЭС

Компании «Татэнерго» необходимо принять соответствующие решения по модернизации генерирующих мощностей Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«В энергетике продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов», - сказал руководитель республики.

По его словам, до конца года предстоит завершить модернизацию парового котла на Казанской ТЭЦ-2 и паровой турбины мощностью 50 МВт на Казанской ТЭЦ-3.

Кроме того, продолжается работа по замене паровых турбин общей мощностью 467 МВт на Нижнекамской ТЭЦ-1. Работы должны быть завершены до 2027 года.

Минниханов отметил, что «Сетевая компания» в этом году завершит строительство подстанции на 110 кВ «Сокуры» и реконструкцию подстанции на 220 Кв «Тойма-2».

«Для надежного электроснабжения ведущих промышленных предприятий "Сетевой компании" – как системообразующей территориальной сетевой организации – необходимо обеспечить консолидацию объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих утратившим свой статус территориальным сетевым организациям», – заключил он.