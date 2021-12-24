Минниханов заявил о недопустимости высказываний мэра Елабуги

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Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал недопустимыми высказывания главы Елабужского района республики и мэра Елабуги Рустема Нуриева, которые он сделал в адрес не привитых от коронавируса пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Жесткая реакция Президента Татарстана «последовала после выступления главы района, где он проявил безнравственность, допустив оскорбления в адрес ветеранов», отметили в пресс-службе.

«В Татарстане всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов. Это наш святой долг. И мы со всей ответственностью будем и дальше продолжать окружать их заботой и неизменным вниманием. То, что высказал глава Елабужского района, — недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения», — подчеркнул Рустам Минниханов.

При этом он заметил, что в республике ведется планомерная работа по разъяснению населению важности вакцинации. По его мнению, необходимо придерживаться исключительно этого принципа. Иные методы, тем более такого рода перегибы, неприемлемы, убежден Президент РТ.

«Руководителю Елабужского района будет дана соответствующая оценка», — добавили в пресс-службе.

Ранее глава Елабужского района Татарстана и мэр Елабуги Рустем Нуриев допустил резкие высказывания в адрес пенсионеров, которые не вакцинировались от коронавируса. Позднее он принес извинения за свои слова.