Минниханов заявил о большом потенциале экономических связей Татарстана и Кыргызстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Кыргызстана Азизом Аалиевым и рядом министров Правительства этой страны в ходе рабочего визита в Бишкек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил принимающую сторону за организацию на высоком уровне мероприятий, включенных в программу визита. Он заметил, что это будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Татарстаном и Кыргыстаном, которое направлено на укрепление отношений Российской Федерации и Кыргызской Республики.

Президент РТ также обратил внимание на большой потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных контактов сторон.

«Наш приезд в вашу страну связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего в области экономики. Убежден, наш опыт во многих областях будет интересен кыргызским коллегам. Со своей стороны мы будем рады изучить передовую практику вашей страны», — подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к принимающей стороне.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках визита Президент РТ планирует принять участие в работе делового форума «Татарстан — Кыргызстан», посетить ОсОО «Автомаш-Радиатор» и центр развития образования КФУ в Киргизии. Кроме того, предполагается провести встречу с представителями татарских общественных организаций.