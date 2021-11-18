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Политика
18 ноября 2021  19:28

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Киргизию

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Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Киргизию
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику. Планируется, что завтра руководитель РТ проведет здесь встречу с зампредом Кабмина и рядом министров, сообщает руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

В аэропорту «Магас» Рустама Минниханова встретили Государственный секретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов и Чрезвычайный и Полномочный посол России в республике Николай Удовиченко. 

Также в рамках визита Президент РТ станет участником делового форума «Татарстан — Кыргызстан», посетит ОсОО «Автомаш-Радиатор» и центр развития образования КФУ в Киргизии.

Помимо этого, Рустам Минниханов планирует провести встречу с представителями татарских общественных организаций.

#киргизия #рустам минниханов #рабочий визит
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