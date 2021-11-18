Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Киргизию

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику. Планируется, что завтра руководитель РТ проведет здесь встречу с зампредом Кабмина и рядом министров, сообщает руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

В аэропорту «Магас» Рустама Минниханова встретили Государственный секретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов и Чрезвычайный и Полномочный посол России в республике Николай Удовиченко.

Также в рамках визита Президент РТ станет участником делового форума «Татарстан — Кыргызстан», посетит ОсОО «Автомаш-Радиатор» и центр развития образования КФУ в Киргизии.

Помимо этого, Рустам Минниханов планирует провести встречу с представителями татарских общественных организаций.