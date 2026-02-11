Минниханов заявил, что Татарстан наращивает участие в нацпроектах по науке и технологиям

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Научно-образовательные организации Татарстана активно участвуют в реализации национальных проектов технологического лидерства. В их числе – проекты «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Беспилотные авиационные системы» и другие направления, которые имеют ключевое значение для отечественной экономики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Научный прорыв. Фәнни алга китеш», его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов призвал продолжать системную работу и обеспечить достойное участие республики во всех национальных проектах технологического лидерства.

Он отметил, что при поддержке крупного бизнеса в регионе продолжается строительство и модернизация университетских кампусов мирового уровня. По мнению Минниханова, объединение усилий государства, бизнеса и научного сообщества может дать дополнительный импульс развитию современной исследовательской и образовательной инфраструктуры Татарстана.

Раис республики подчеркнул, что перед научным сообществом стоят сложные задачи, однако для их решения в регионе созданы необходимые условия. В объявленный в Татарстане Год воинской и трудовой доблести, по его словам, республика должна значительно укрепить достижения прошлых лет и завершить переход к активному научно-технологическому развитию.

Минниханов также поздравил ученых с Днем российской науки и пожелал им успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.