«Научный прорыв-2026»: названы имена лучших ученых в Татарстане

В Казани вручили премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» и показали разработки, среди которых нейрокапсула для борьбы со стрессом и инновационные корма для аграриев. На церемонии в IT-парке имени Рамеева Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что научные практики республики могут стать моделью для всей страны.





Перед началом мероприятия гостям представили выставку научных проектов в разных областях – от культуры до спорта и нефтехимии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Капсула для арт-терапии и инновационные корма

Церемония вручения премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш», которую инициировала Академия наук Татарстана, проходит во второй раз. Сегодня перед началом мероприятия гостям представили выставку научных проектов в разных областях – от культуры до спорта и нефтехимии.

«Премия спонсирована Фондом целевого капитала Республики Татарстан, который направляет средства на поддержку целевых проектов. Целевой капитал номер один был создан для поддержки фундаментальной науки и перспективных ученых. Планируем и дальше развивать это направление, сегодня на выставке видим много важных инициатив», – рассказал «Татар-информу» директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

Множество проектов было представлено в сфере культуры. Например, один из них касался капсулы арт-терапии, которая уже с прошлого года помогает справляться со стрессом на сессиях студентам Казанского государственного института культуры (КазГИК).

Дамир Галиев: «Планируем и дальше развивать это направление, сегодня на выставке видим много важных инициатив» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы исследуем, как культура влияет на психоэмоциональное состояние человека. Мы создали нейрокапсулу, куда ложится человек, к нему подключаются датчики и анализируются его медицинские показатели. ИИ собирает все данные и предлагает свои рекомендации для арт-терапии», – объяснил корреспонденту «Татар-информа» директор Центра непрерывного образования КазГИК Александр Потапов.

Среди экспонентов – проект для сельского хозяйства. Команда ученых создала технологию переработки люпина в белковый корм для животных. Он кратно дешевле соевого, а люпин гораздо проще выращивается в средней полосе.

«Мы решаем проблемы дефицита белкового корма и импортозамещения дорогостоящих импортных кормов. Мы разработали технологию переработки семян люпина в белковый концентрат. Мы уже опробовали нашу разработку на нескольких хозяйствах и получили хорошие результаты», – заявил в беседе с агентством профессор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Дмитрий Просвирников.

Церемония началась с видеообращения заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Опыт Татарстана по развитию науки могут распространить на другие регионы России

Церемония началась с видеообращения заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Татарстан демонстрирует значительные успехи в научной сфере и стабильно входит в тройку регионов национального рейтинга научно-технологического развития. С каждым годом республика привлекает все больше молодых талантливых ученых. Каждый исследователь играет важную роль в достижении технологического лидерства. Правительство России продолжит поддерживать вас», – отметил он.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году повысить расходы на научную сферу до 2% от ВВП. В прошлом году вложения в науку в Татарстане выросли вдвое, напомнил Чернышенко.

Татарстан уделяет большое внимание созданию условий для труда ученых, подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Сегодня мы чествуем наших ученых. В Татарстане продолжается работа по формированию региональных инструментов стимулирования научной деятельности» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня мы чествуем наших ученых. В Татарстане продолжается работа по формированию региональных инструментов стимулирования научной деятельности. Проект по созданию передовых инженерных школ мирового уровня, программа улучшения жилищных условий и многое другое. Подобные практики способствуют общему повышению эффективности научной политики страны и могут быть рекомендованы к апробации в других регионах», – заявил он.

В Год воинской и трудовой доблести важно не только приумножить достижения прошлых лет, но и завершить переориентацию республики на траекторию активного научно-технологического развития, добавил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов вручил и главную награду премии – «Ученый года». Ее получил почетный гражданин Казани Кев Салихов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главную награду получил 90-летний почетный гражданин Казани Кев Салихов

Рустам Минниханов вручил и главную награду премии – «Ученый года». Ее получил доктор физико-математических наук, научный руководитель Казанского физико-технического института имени Завойского КазНЦ РАН, почетный гражданин Казани Кев Салихов.

«Я родился и вырос в маленькой татарской деревне. Мне скоро 90 лет, всю жизнь занимаюсь наукой. Я кайфую, занимаясь наукой. Это лучше хобби. Я делаю всё, чтобы еще много лет оставаться в этой сфере», – рассказал ученый.

Кев Салихов: «Я кайфую, занимаясь наукой. Это лучше хобби. Я делаю всё, чтобы еще много лет оставаться в этой сфере» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что наука – это очень большой ресурс, который поможет найти ответы на сложные вызовы будущего. По словам Салихова, Академия наук Татарстана стала самой авторитетной в стране благодаря всесторонней поддержке руководства республики.

Специальная номинация – преподавателю Казанского танкового училища

Как и в прошлом году, церемония награждения была наполнена различными особенностями. Так, каждый из победителей выходил к сцене по специальной дорожке, а на экранах по бокам появлялись оживленные нейросетью их детские фотографии.

Традиционной стала специальная номинация, ее победителя наградил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. В этом году победителем стал Дамир Газизов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиционной стала специальная номинация, ее победителя наградил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Эта номинация посвящена ученым, имеющим отношение к специальной военной операции. В прошлом году ее получил хирург Вадим Горбунов», – объяснил президент АН.

В этом году победителем стал старший преподаватель Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища Дамир Газизов.

«Я занимаюсь обучением будущих офицеров-танкистов и заместителей командиров по военно-политической работе. Защитил кандидатскую на эту тему, пишу научные статьи. Я был очень впечатлен тем, что получил эту награду. Это общая победа для моих наставников и всего училища в целом», – рассказал в беседе с «Татар-информом» Газизов.

По его словам, сегодня наука приобретет особое значение в военном деле, так как технологии развиваются огромными темпами и нужно быть в повестке, чтобы готовить квалифицированных офицеров.

Кто победил в других номинациях

Еще одной фишкой церемонии в этом году стало внимание к национальным традициям. Перед награждением на экран выводили интервью с победителями в национальных костюмах. Они рассказывали о своем происхождении, обычаях своей семьи и научном пути. Помимо главной и специальной номинаций, были награждены победители еще по семи:

«Перспектива» – директор Института нейронаук Казанского государственного медицинского университета (КГМУ), профессор Академии наук РТ Марат Мухаммедьяров;

«Наука – детям» – ректор КазГИК, член-корреспондент Академии наук РТ Роза Ахмадиева;

«Ученый-просветитель» – профессор кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Нефедьев;

«Цифровизация в науке» – ректор Университета Иннополис Александр Гасников;

«Призвание» – профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Виктор Строганов;

«За верность науке» – главный научный сотрудник Института прикладных исследований Академии наук РТ, депутат Госсовета РТ Мякзюм Салахов;

«Лучший научный наставник» – заслуженный профессор Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), член-корреспондент Академии наук РТ Борис Тимеркаев.