«Изящная игра»: Мухаметшин поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в чемпионате России

Президент Федерации волейбола Республики Татарстан, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» победой в чемпионате России. Этот турнир они выигрывают уже в седьмой раз.

«Изящная игра не только в финале, а на протяжении всего турнира! — написал он в своем телеграм-канале. — Высочайший профессионализм тренерского состава! Всемерная поддержка со стороны руководства клуба и спонсоров! И болельщики, придающие уверенность!»

Соперницами «Динамо-Ак Барса» за чемпионство стали волейболистки калининградского «Локомотива».

Как сообщал «Татар-информ», победителя турнира удалось определить только в пятом матче серии. Во встрече, прошедшей сегодня, казанские спортсменки одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

Фото: https://t.me/faridmuhametshin