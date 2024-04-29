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«Изящная игра»: Мухаметшин поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в чемпионате России
Президент Федерации волейбола Республики Татарстан, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» победой в чемпионате России. Этот турнир они выигрывают уже в седьмой раз.
«Изящная игра не только в финале, а на протяжении всего турнира! — написал он в своем телеграм-канале. — Высочайший профессионализм тренерского состава! Всемерная поддержка со стороны руководства клуба и спонсоров! И болельщики, придающие уверенность!»
Соперницами «Динамо-Ак Барса» за чемпионство стали волейболистки калининградского «Локомотива».
Как сообщал «Татар-информ», победителя турнира удалось определить только в пятом матче серии. Во встрече, прошедшей сегодня, казанские спортсменки одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).
Фото: https://t.me/faridmuhametshin
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