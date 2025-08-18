news_header_top
Экономика 18 августа 2025 14:59

Рустам Минниханов сообщил о визите Антона Алиханова в Казань 19 августа

Завтра, 19 августа, на Международном форуме «РОСТКИ» в Казани ожидают министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. Об этом на круглом столе заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Завтра должен приехать министр промышленности и торговли [России Антон Алиханов]. Я обратился к Председателю Правительства [Михаилу] Мишустину. Он очень серьезно рассматривает вопросы сотрудничества с Китаем. Несмотря на большие совещания в Москве, завтра министр будет, и мы сможем озвучить вопросы федерального уровня нашему федеральному министру», – сказал Минниханов.

Антон Алиханов уже был в Казани в феврале этого года, когда участвовал в коллегии Минпромторга Татарстана за 2024 год. Тогда федеральный министр заявил, что в бюджете заложен 1 млрд рублей на так называемые скидки на закупку промышленных роботов для российских предприятий.

#форум РОСТКИ #Рустам Минниханов #Минпромторг РФ
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025