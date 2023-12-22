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Минниханов запустил три новые установки на нефтеперерабатывающем комплексе в Нижнекамске
В ходе рабочей поездки в Нижнекамск Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска трех новых установок «ТАНЕКО» – азотной станции, комбинированной установки аминовой очистки и отпарки кислых стоков, водоблока №4.
Руководитель республики отметил, что ввод новых объектов позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности технологических процессов, экологичности производства и качества получаемых нефтепродуктов.
Азотная станция снабжает воздухом контрольно-измерительные приборы, азотом и технологическим воздухом вновь вводимые производственные объекты. Принцип ее действия основан на предварительном сжатии атмосферного воздуха, очистке и последующем его разделении с помощью низкотемпературной ректификации.
Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков – природоохранный объект, она предотвращает попадание сероводорода или продуктов его сгорания в воздух.
Новый водоблок снабжает вновь вводимые технологические установки охлажденной оборотной водой, пояснили в пресс-службе руководителя республики.
Ранее в ходе визита в город Раис Татарстана также открыл новый ледовый дворец.
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