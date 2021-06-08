Лилия Галимова: «Регионы России учатся на практиках Татарстана»

На базе Казанского (Приволжского) федерального университета началась реализация обучающей программы «Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По словам собеседницы агентства, ранее с просьбой изучить опыт Татарстана к Президенту РТ Рустаму Минниханову обратилось руководство Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Республики Саха (Якутия).

«Регионы России учатся на практиках Татарстана. <...> Управленческие команды трех регионов прибыли в Казань накануне. Среди обучающихся — заместители губернаторов, министры экономики, инноваций и цифрового развития, строительства, транспорта, социального развития, руководители профильных департаментов администраций, главы муниципальных образований», — уточнила Галимова.

Обучение чиновников организовано по отдельным секциям. Это экономика и инвестиции, благоустройство и ЖКХ, взаимодействие с населением, социальная сфера.

Лекции будут посвящены опыту Татарстана в сфере повышения эффективности государственного управления, созданию и развитию инновационного центра «Иннополис», опыту республики в сфере развития предпринимательства, продвижению продукции на рынки с помощью маркетингового центра, лучшим практикам в сфере привлечения инвестиций, в благоустройстве и ЖКХ, в благоустройстве территорий, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и так далее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 8 по 10 июня руководители министерств и ведомств Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Саха (Якутия) повысят свою квалификацию на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.

Фото: tatarstan.ru.