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Митрополит Кирилл на татарском языке поприветствовал гостей «Изге Болгар жыены»
Митрополит казанский и татарстанский Кирилл принял участие в церемонии открытия торжественного мероприятия «Изге Болгар жыены». Свое выступление он начал с приветствия гостей на татарском языке.
«Мы так и идем бок о бок. И это единство выстрадано нашими благочестивыми предками. Когда мы видим наши храмы и наши мечети, мы помним, что совсем недавно здесь была разруха. И было всё восстановлено в той красоте, которую мы сегодня видим... Мы действительно единый народ и у нас одна земля», — отметил в своем выступлении Митрополит Кирилл.
Напомним, что «Изге Болгар жыены» приурочено к 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В этот день тысячи мусульман приезжают в Болгар, чтобы прочитать коллективные молитвы и отметить праздник веры многочисленными мероприятиями.
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