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Минниханов: Задача Татарстана – наращивать объемы производства продукции животноводства
Татарстан сохраняет за собой статус животноводческого региона. Однако необходимо не сбавлять обороты и продолжать наращивать объемы производства через инвестпроекты. Об этом в своем обращении Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.
«Наша задача – продолжать наращивать объемы производства продукции животноводства с привлечением новых инвесткомпаний. К сожалению, в ряде районов ситуация в животноводстве стремительно ухудшается. Среди них Новошешминский, Спасский, Черемшанский и Камско-Устьинский. За четыре года в данных муниципалитетах не реализовано ни одного инвестпроекта по животноводству. Главам совместно с Министерством сельского хозяйства необходимо принять соответствующие меры», - отметил Минниханов.
При этом благодаря принимаемым мерам государственной поддержки динамично развиваются малые формы хозяйствования, такие как личные подворья, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы. Особо отличавшиеся фермеры были приглашены на церемонию и получили свою порцию аплодисментов от аудитории.
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