Минниханов: За двадцать лет в Татарстане количество вредных выбросов сократилось на 20%

За два десятилетия объем вредных выбросов в атмосферу в Татарстане сократился на 20%. Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Большие проекты по экологии (были и Ваши замечания на последней встрече). За последние двадцать с лишним лет объем валового продукта у нас вырос почти в три раза, а количество выбросов [сократили] на 20%, количество сбросов – на 60 почти процентов», – приводит слова Минниханова пресс-служба Кремля.

Руководитель республики отметил, что сейчас ведется большая работа по модернизации биологических очистных сооружений и по другим проектам.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 2023 году в Татарстане продолжатся работы на четырех объектах. Это реконструкция биологических очистных сооружений (выполнена на 57%), рекультивация иловых полей (на 56%), демонтаж трубопроводов на дне Нижнекамского водохранилища (3%), а также рекультивация Самосыровского полигона в Казани (56%).