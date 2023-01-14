В 2023 году в Казани продолжится рекультивация Самосыровского полигона и иловых полей

В 2023 году в Татарстане продолжится реализация национальных проектов и государственных программ. В республике будут проводиться работы по развитию парков и скверов, рекультивации Самосыровского полигона, иловых полей в Казани, строительству поликлиник, школ, детсадов.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать 61 объект, сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики. По данным ведомства, это семь объектов, направленных на развитие жилищного строительства, расположенных в шести районах Татарстана; 52 парка и сквера, входящих в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Из них шесть общественных пространств являются победителями Конкурса малых городов и исторических поселений.

По этому же проекту в Нурлате и деревне Белоус Тукаевского района построят системы водоснабжения.

Проектом также предусмотрено расселение аварийного жилья. Так, за 2023 год 249 жителей Татарстана смогут переселиться из аварийного жилья. Площадь 109 помещений в 10 районах РТ, попадающих под расселение, составит почти 4 тыс. кв. метров.

В рамках национального проект «Экология» в 2023 году продолжатся работы на четырех объектах. Это реконструкция биологических очистных сооружений (выполнена на 57%), рекультивация иловых полей (на 56%), демонтаж трубопроводов на дне Нижнекамского водохранилища (3%), а также рекультивация Самосыровского полигона в Казани (56%).

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане запланировано строительство двух новых поликлиник, одного центра врача общей практики и 36 ФАПов.

В план по национальному проекту «Культура» внесены 17 объектов: ремонт 10 учреждений культуры, детской школы искусств в Нижнекамске и строительство пяти сельских домов культуры. Кроме того, завершится реконструкция Буинского дома культуры (в настоящее время работы выполнены на 47%).

Строительство двух детсадов запланировано на этот год по нацпроекту «Демография», пяти школ (в Казани, Челнах, Арском и Тукаевском районе), закупка оборудования для двух молодежных центров и капремонт двух спортзалов (в Дрожжановском и Тюлячинском районе) – по национальному проекту «Образование».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.

