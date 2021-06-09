Минниханов: Хочется живого общения, онлайн-контакты надоели

Президент Татарстана Рустам Минниханов на презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», организованной в Министерстве иностранных дел РФ, признался, что ему и его коллегам из республики не хватает живого общения с партнерами из других регионов и стран.

В 2020 году Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» провела более десяти важнейших мероприятий в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Несмотря на ряд сохраняющихся ограничений, вызванных пандемией, следующее заседание, запланированное на октябрь, пройдет в офлайн-формате на территории Саудовской Аравии.

Кроме того, Президент Татарстана пригласил всех присутствующих посетить Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который будет проходить в столице Татарстана с 28 по 30 июля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов обратился с приветствием к участникам презентации группы «Россия — Исламский мир».