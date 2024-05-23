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Минниханов: Химики внесли значительный вклад в развитие Татарстана
Химики — это люди, которые внесли значительный вклад в развитие промышленного потенциала Татарстана и всей России. Об этом, поздравляя татарстанцев с Днем химика, написал Раис РТ Рустам Минниханов.
«Работники отрасли, ветераны, начинающие молодые профессионалы и ученые — это люди, внесшие значительный вклад в развитие промышленного потенциала нашей республики и страны. Благодарю вас за сложный и самотверженный труд!» — отметил он в своем телеграм-канале.
В заключение Минниханов на татарском языке пожелал всем специалистам здоровья и успехов.
Напомним, что сегодня Раис Татарстана посетил Нижнекамск и ознакомился с новыми проектами «Нижнекамскнефтехима».
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