Минниханов оценил два новых инвестпроекта «Нижнекамскнефтехима»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил комплекс производств «Нижнекамскнефтехим» и оценил новые инвестиционные проекты, которые будут завершены на площадке в ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Так, сначала Минниханову представили комплекс ЭП-600, где в настоящее время проводятся пусконаладочные работы на компрессоре пирогаза. Подчеркнуто, что сложнейшее оборудование проводит запуск без самих производителей, однако в пиковый период пусковых работ к ним привлекут до 750 уникальных специалистов. После ввода в эксплуатацию здесь будут трудиться 312 специалистов. В настоящее время реализация проекта превышает 93%, в строительстве задействованы 6,5 тысячи человек.

Ожидается, что первая продукция будет выпущена здесь уже в конце текущего года. Это бутадиен, пропилен, бензол и прочие побочные продукты, которые могут применяться при производстве упаковки для продуктов, оконных профилей, покрытий теплиц, шприцов, труб для ЖКХ.

Второй проект, который представили Раису Татарстана, – строительство механического завода. Он поможет до 30 раз повысить эффективность собственного производства для ремонта объектов на предприятии благодаря переходу на цифровое и высокоточное оборудование.

«Нет сомнений, что это будет современный завод, с передовым оборудованием. Важно также наладить обмен опытом, обмен компетенциями. Все возможности для этого есть», — сказал в завершение экскурсии по предприятию Рустам Минниханов.

Доля российского оборудования на обновленном механическом заводе составит более 90%. Срок реализации проекта — конец 2025 года.

«Нижнекамскнефтехим» входит в состав СИБУРа.