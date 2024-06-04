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Минниханов: Взяли на заметку опыт Ульяновска по реабилитации участников СВО
В рамках сегодняшней рабочей поездки в Ульяновскую область Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр восстановления участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Центр реабилитации и сопровождения участников СВО и членов их семей создан на базе Социально-реабилитационного центра имени Е .М. Чучкалова, расположенного по адресу: Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 30.
В феврале 2024 года начал работать новый, третий по счету корпус Социально-реабилитационного центра имени Чучкалова. Теперь посетители могут не только получить консультации узких специалистов (например, травматолога-ортопеда или реабилитолога), но и обратиться за психологической помощью.
На базе центра открыто 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием, шесть мест дневного пребывания и 34 амбулаторных места. Срок прохождения реабилитации составляет 14 дней.
Помимо социальной реабилитации, в центре оказывают услуги по медицинской реабилитации — речь идет о ее третьем этапе. Здесь можно посетить фитобар, галокамеру, физиолечение (электросон, озокерит, парафин и другое), грязелечение, бальнеотерапию (душ Шарко, душ Виши, контрастный душ, гидромассаж и прочее), ингаляторий, кабинеты механотерапии (для восстановления опорно-двигательного аппарата), кислородную камеру, кабинет с аппаратом криотерапии и так далее.
Услугами реабилитационного центра могут воспользоваться участники спецоперации и неработающие пенсионеры, проживающие на территории Ульяновской области. Необходимые пояснения в ходе осмотра давала директор учреждения Ирина Валиева.
«Сегодня мы посетили в Ульяновске Центр восстановления участников СВО. Считаю, такое решение своевременным и актуальным. Одна из важных задач власти — помогать нашим бойцам восстанавливать здоровье, обеспечивать им условия для комплексной реабилитации. Центр восстановления в Ульяновске располагает всем необходимым для этого. Мы взяли на заметку опыт ульяновских коллег», — заметил Рустам Минниханов.
«Ульяновский центр реабилитации — первый в стране, созданный в системе социальной защиты. Здесь оказывается комплексная помощь как участникам СВО, так и членам их семей. Центр открылся в феврале и работает на полную мощность. Необходимое лечение прошли около 400 жителей Ульяновской области», — сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Рустама Минниханова сопровождали министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина и ряд других представителей Татарстана.
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