Минниханов выступил на заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по нацпроектам

Вопросы реализации национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и обеспечение перспективного развития транспортного комплекса обсудили сегодня на заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем принял Раис Татарстана Рустам Минниханов — председатель комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В своем выступлении Минниханов рассказал о задачах, которые необходимо выполнить в рамках поручений главы государства. В частности, это повышение качества жизни в городах и селах, улучшение социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, работа в части повышения доступности жилья, переселение из аварийных квартир, модернизация жилищно-коммунальных систем и ряд других.

Также на заседании выступил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Он рассказал участникам о реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и ряде федеральных проектов, которые будут выполняться по линии строительного ведомства.