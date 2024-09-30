На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал об основных параметрах федеральных проектов Минстроя России в новом национальном проекте.

Комментируя итоги мероприятия, помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что новый нацпроект ставит более масштабные, стратегические цели – как для каждого субъекта, так и для страны в целом. Заседание провел Председатель Комиссии, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов при участии Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

«На протяжении последних пяти месяцев Минстроем России совместно с заинтересованными ведомствами велась активная работа по определению основных параметров нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня мы находимся на завершающем этапе этой работы. Все подходы в рамках федеральных проектов Минстроя России направлены на достижение показателей национальных целей развития и задач, поставленных Президентом в Послании. По каждому из них предстоит большая совместная работа, в том числе со стороны регионов. По всем социально значимым направлениям работа будет продолжена», — сказал Файзуллин.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» будет направлен на достижение показателей и задач национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни». В структуре проекта планируется широкий спектр мероприятий, направленных на повышение качества жизни, в том числе в части развития инфраструктуры. По линии Минстроя России предусмотрено 5 федеральных проектов.

В рамках федпроекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» согласно Указу Президента РФ, планируется улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году. В соответствии с Посланием Президента РФ в состав федпроекта также входят мероприятия по разработке 200 мастер-планов. Для закрепления понятия «мастер-план» до конца года планируется внести все необходимые изменения в федеральное законодательство, проекты нормативно-правовых актов уже подготовлены.

Второй федеральный проект – «Жилье». Здесь планируется реализация механизма КРТ. Средства господдержки должны быть направлены на строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также на расселение аварийного жилья. В целом мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда также войдут в федпроект. Сегодня прорабатываются вопросы уточнения механизмов и условий переселения граждан, в т.ч. актуализации критериев аварийности.

В рамках федпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» планируется реализация комплексной программы МКИ, в т.ч. за счет механизмов «инфраструктурного меню», а также программы модернизации коммунальной инфраструктуры по Постановлению Правительства 2253.

В рамках федпроекта «Формирование комфортной горсреды» планируется достичь указные показатели по благоустройству 30 тыс. общественных территорий и по Конкурсу 1 600 проектов-победителей.

Важной является цель по обеспечению значимого роста ресурсной и энергетической эффективности, которая будет реализовываться федпроектом «Новый ритм строительства». Здесь стоит задача по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла на 300 дней.

По каждому из направлений предполагается подготовка и подписание меморандумов с регионами, которые должны заключаться в том числе для финансирования социально значимых направлений и выполнения совместных задач.

Ирек Файзулллин поблагодарил регионы за активную работу в рамках шефской помощи новым субъектам и поздравил участников заседания с годовщиной воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.