Минниханов выступил на пленарном заседании экономического форума в Кыргызстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании VII Кыргызско-Российского экономического форума. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В частности, Рустам Минниханов заметил, что между Татарстаном и Кыргызской Республикой установлены крепкие связи, а это в том числе способствует развитию российско-кыргызских отношений.

«Уверен, обмен опытом и лучшими практиками между нашими странами послужит дальнейшему укреплению отношений и раскрытию потенциала цифровой трансформации», – подчеркнул Раис РТ.

При этом Минниханов отметил, что Татарстан занимает лидирующие позиции в технологическом развитии. Республика одной из первых среди регионов России перевела все государственные и муниципальные услуги в электронный вид. Сегодня в РТ доля пользователей мобильного интернета выросла до 5,5 млн, также насчитывается более 1,3 млн абонентов проводного интернета.

«У нас активно развивается IT-инфраструктура. IT-парки республики объединяют более 700 компаний-резидентов с ежегодной выручкой свыше 40 млрд рублей», – обратил внимание Раис Татарстана.

Что же касается кадрового потенциала, в IT-сфере заняты 3,3% работающего населения республики. Ежегодно выпускается 3,7 тыс. квалифицированных специалистов.

«Мы нацелены на динамичное развитие взаимодействия в научно-технологической сфере, создавая благоприятные условия для обмена инновационными разработками и передовыми практиками», – подытожил Рустам Минниханов.