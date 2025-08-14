news_header_top
Политика 14 августа 2025 10:17

Минниханов принял участие в открытии VII Кыргызско-Российского экономического форума

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальном открытии VII Кыргызско-Российского экономического форума. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Российскую сторону на мероприятии представляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

На форум заявилось около 1,5 тыс. участников. Предполагается, что по итогам мероприятия будут подписаны соглашения на общую сумму более 250 млн долларов.

Перед началом форума Рустам Минниханов посетил выставку и ознакомился с продукцией, производимой в России и Кыргызстане.

