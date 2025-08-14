Минниханов принял участие в открытии VII Кыргызско-Российского экономического форума
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальном открытии VII Кыргызско-Российского экономического форума. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Российскую сторону на мероприятии представляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
На форум заявилось около 1,5 тыс. участников. Предполагается, что по итогам мероприятия будут подписаны соглашения на общую сумму более 250 млн долларов.
Перед началом форума Рустам Минниханов посетил выставку и ознакомился с продукцией, производимой в России и Кыргызстане.