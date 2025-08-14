Минниханов принял участие в открытии VII Кыргызско-Российского экономического форума

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальном открытии VII Кыргызско-Российского экономического форума. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Российскую сторону на мероприятии представляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

На форум заявилось около 1,5 тыс. участников. Предполагается, что по итогам мероприятия будут подписаны соглашения на общую сумму более 250 млн долларов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Перед началом форума Рустам Минниханов посетил выставку и ознакомился с продукцией, производимой в России и Кыргызстане.