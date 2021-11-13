Минниханов высоко оценил организацию переписи в Татарстане

Всероссийская перепись населения в Татарстане организована и проводится на высоком уровне. Все мероприятия проходят по графику, уточнил Президент РТ Рустам Минниханов и поблагодарил жителей республики за участие в ВПН.

«Нужно четко понимать, какая у нас численность населения, структура, где они проживают, какие вопросы их волнуют», — подчеркнул он важность переписи во время совещания в Доме Правительства РТ.

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина напомнила, что перепись завершится через два дня. На следующей неделе в республике продолжатся контрольные обходы домов и квартир, жильцы которых отсутствовали во время предыдущего визита переписчиков.

Ранее Татарстанстат сообщал, что участниками переписи стали 97% жителей Татарстана.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. В кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.