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Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью первого Президента Якутии
Михаил Николаев возглавлял Якутию в непростые годы. Это был талантливый политик, чья жизнь была посвящена служению людям, родной республике и стране. Об этом в телеграмме с соболезнованиями в адрес действующего главы Республики Саха Айсена Николаева заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«От имени татарстанцев и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. Из жизни ушел авторитетный региональный лидер, опытный государственный деятель и талантливый руководитель, посвятивший свою жизнь служению людям, родной республике и стране», — говорится в послании.
Минниханов подчеркнул, что Михаил Николаев внес значительный вклад в сохранение стабильности и развитие Якутии, в обеспечение благополучия его жителей: «Уверен, жители Якутии всегда будут вспоминать Михаила Ефимовича с глубоким уважением и признательностью».
В заключение он попросил передать соболезнования родным и близким Николаева.
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