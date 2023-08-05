Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью первого Президента Якутии

Фото: телеграм-канал главы Республика Саха (Якутия)

Михаил Николаев возглавлял Якутию в непростые годы. Это был талантливый политик, чья жизнь была посвящена служению людям, родной республике и стране. Об этом в телеграмме с соболезнованиями в адрес действующего главы Республики Саха Айсена Николаева заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«От имени татарстанцев и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. Из жизни ушел авторитетный региональный лидер, опытный государственный деятель и талантливый руководитель, посвятивший свою жизнь служению людям, родной республике и стране», — говорится в послании.

Минниханов подчеркнул, что Михаил Николаев внес значительный вклад в сохранение стабильности и развитие Якутии, в обеспечение благополучия его жителей: «Уверен, жители Якутии всегда будут вспоминать Михаила Ефимовича с глубоким уважением и признательностью».

В заключение он попросил передать соболезнования родным и близким Николаева.