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Политика 5 августа 2023 09:42

Умер первый Президент Якутии Михаил Николаев

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Умер первый Президент Якутии Михаил Николаев
Фото: телеграм-канал главы Республика Саха (Якутия)

На 86-м году скончался первый Президент Якутии Михаил Николаев. Он возглавлял республику с 1991 по 2022 годы.

«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», — написал в своем телеграм-канале действующий глава региона Айсен Николаев.

По его словам, Михаил Николаев запомнится людям как принципиальный, сильный и волевой человек, политик, который жил интересами своего народа.

С 5 по 8 августа в регионе объявлен траур.

#умер #Якутия
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