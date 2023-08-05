Умер первый Президент Якутии Михаил Николаев

Фото: телеграм-канал главы Республика Саха (Якутия)

На 86-м году скончался первый Президент Якутии Михаил Николаев. Он возглавлял республику с 1991 по 2022 годы.

«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», — написал в своем телеграм-канале действующий глава региона Айсен Николаев.

По его словам, Михаил Николаев запомнится людям как принципиальный, сильный и волевой человек, политик, который жил интересами своего народа.

С 5 по 8 августа в регионе объявлен траур.