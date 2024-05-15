Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью искусствоведа Розалины Шагеевой

Рустам Минниханов и другие представители руководства Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью искусствоведа и литератора Розалины Шагеевой. Некролог распространила пресс-служба руководителя республики.

Деятель культуры, заслуженный деятель искусств РТ скончалась в понедельник, 13 мая, на 79-м году жизни, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Розалина Гумеровна Шагеева родилась 28 июля 1945 года в селе Бишня Юдинского района Татарской АССР (ныне в Зеленодольском района РТ). Уже в школьные годы начала увлекаться поэзией и писать первые стихи. После окончания Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина в 1968-м стала ассистентом кафедры Казанского государственного педагогического института.

Начиная с 1969 года на протяжении более двадцати лет проработала на различных должностях в Государственном музее изобразительных искусств Татарской АССР. С 1991 по 2007 год трудилась в Национальном культурном центре «Казань», где прошла профессиональный путь от заведующего отделом до заместителя директора.

Шагеева была предана своему делу и продолжала трудиться в учреждениях культуры Республики Татарстан вплоть до последних дней. Всю жизнь она посвятила изучению татарского национального искусства и сохранению традиций своего народа. Выступала организатором знаковых тематических выставок в Казани, Москве и за рубежом, в том числе под эгидой ЮНЕСКО. Была одним из инициаторов установки стелы с птицей свободы «Хоррият» перед зданием НКЦ «Казань», в котором теперь располагается Национальная библиотека РТ. Особое внимание она уделяла исследовательской работе, занимаясь написанием искусствоведческих статей, систематизацией и популяризацией культурного наследия, отмечается в некрологе.

Розалина Шагеева была членом Союза художников России и членом Союза писателей Республики Татарстан. В казанских издательствах вышли в свет десятки написанных ею книг, в том числе — монографий. Ее поэзия богата неожиданными метафорами, мифологическими образами, афористическими выражениями и ритмическими особенностями. Для нее были характерны яркость изобразительных средств, насыщенность эмоциональными и драматическими интонациями, активное обращение к эпическому наследию и народным истокам. Также активно она проявляла себя в области художественного перевода на русский язык татарского фольклора, в том числе сказок, произведений древних поэтов и своих современников, являлась автором слов гимнов и маршей.

Высокое мастерство и добросовестный труд Розалины Шагеевой были отмечены наградами, среди которых — медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и «В память 1000-летия Казани», почетное звание «Заслуженный деятель искусств РТ», Государственная премия РТ имени Габдуллы Тукая, почетная грамота Президиума Верховного Совета Татарской АССР.

«На всем жизненном пути Р. Г. Шагееву отличало высокое чувство общественного долга, трудолюбие и бесконечная преданность своему любимому делу. Светлая память о талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в заявлении.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ и председатель Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов, вице-премьер РТ и председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхаразиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, директор Национальной библиотеки РТ Розалия Нургалеева, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла и председатель Союза художников РФ в РТ Анатолий Крылов.